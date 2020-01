Homenagem a Kobe Bryant no All-Star

O jogo All-Star deste ano (16 de fevereiro, em Chicago) vai ter mudanças e uma delas serve para lembrar Kobe Bryant. Vamos por partes. Os três primeiros quartos arrancam com um 0-0 e o vencedor de cada período recebe 91 mil euros, que serão doados.

No último período não há relógio e o acumulado dos quartos anteriores é exibido. A meta no jogo é definida pela pontuação da equipa com mais pontos, à qual são somados 24, um dos números de Kobe. Por exemplo, se houver um 100-95, vence o conjunto que chegar primeiro aos 124 pontos.