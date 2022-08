Imagens chocantes do acidente de Kobe Bryant em tribunal: «Corpos destroçados e carne queimada»

A queixa de Vanessa Bryant contra os agentes da autoridade que fotografaram os corpos no dia do acidente de helicóptero que vitimou o marido, Kobe Bryant, a filha de 13 anos, Gianna, e mais sete pessoas, chegou a tribunal.Luir Li, advogado da mulher do antigo jogador dos Lakers, falecido em janeiro de 2020, falou em tribunal de uma "cultura de insensibilidade", que levou os primeiros agentes a chegar ao local do acidente a tirarem fotos aos corpos com os telemóveis."As imagens foram partilhadas repetidamente com pessoas que não tinham razão absolutamente nenhuma para receberem as fotografias. Tiraram as fotos para se rirem, como se fossem lembranças", explicou o advogado, que descreveu as imagens: "Corpos destroçados, primeiros planos de extremidades e carne queimada".Luis Li explicou ainda que a mulher de um dos detetives que estiveram local viu as fotos e descreveu-as como "montes de carne".O advogado que representa o Condado de Los Angeles, J. Mira Hashmall, justificou que as fotografias foram uma ferramenta fundamental para que as equipas de emergência partilhassem a informação, na tentativa de salvar vidas.Mas Luis Li argumentou que não foi assim e explicou que Vanessa Bryant (que não conseguiu aguentar as lágrimas no tribunal), tomou conhecimento da existência das imagens um mês depois da morte do marido e da filha, o que naturalmente agravou o seu sofrimento.O advogado exigiu que todas as cópias sejam localizadas e destruídas, de modo a que a viúva de Kobe Bryant e as filhas nunca as possam ver.