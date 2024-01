Insólito: Bucks-Celtics estava tão desequilibrado que a TNT resolveu... acabar a transmissão

Foi uma noite algo bizarra na NBA. Apesar de alguns jogos suscitarem enorme expectativa, como Milwaukee Bucks-Boston Celtics ou LA Lakers-Phoenix Suns, a verdade é que quase todas as partidas foram desequilibradas. O que levou a uma decisão insólita por parte da estação televisiva que transmitiu o duelo entre as duas equipas da Conferência Este, optando por abandonar a transmissão a meio.Ao intervalo, os Bucks venciam por 37 pontos de vantagem e Joe Mazzulla, treinador dos Celtics, deixou logo os titulares no banco no início do 3.º quarto. Sem perspetivas de voltar a ver os principais craques de Boston, a TNT, a cadeia que transmitiu (e para todo os EUA) a partida, decidiu 'mudar o canal' e virar-se para outro jogo, mais concretamente Dallas Mavericks-NY Knicks. Contudo, também este encontro estava desequilibrado naquele momento... E com Oklahoma-Portland a registar números 'pornográficos' a favor dos Thunder - que acabariam por vencer por 62 pontos, a quinta maior diferença da história da NBA... -, as soluções escasseavam."Portanto, este jogo [Bucks-Celtics] já está fora de controlo, claramente. 100-62. E Oklahoma, já agora, está a vencer por 36 ao intervalo, portanto também não vamos para lá. Assim sendo, tentaremos Mavericks-Knicks, que está 47-28...", afirmou Ernie Johnson, locutor da TNT, em direto. Por fim, a estação televisiva lá acabou por voltar a Milwaukee, embora já tivesse decorrido grande parte do 3.º quarto.