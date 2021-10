Irving e a recusa em vacinar-se: «Ninguém me vai tirar o direito de me posicionar sobre este tema»

Kyrie Irving continua sem querer vacinar-se e os rumores adensam-se quanto à possibilidade de poder sair dos Brooklyn Nets ou até da liga profissional de basquetebol norte-americano (NBA). Porém, pela primeira vez desde que se tornou pública essa decisão, o jogador decidiu falar sobre o assunto





Através de um direto no Instagram, o número 11 dos Nets explicou a sua postura, o porquê de não se vacinar e a sua indignação pelos falsos rumores que se têm espalhado. Poucos dias depois dos Nets terem anunciado que não contam com o jogador para a temporada, devido ao facto de este não poder participar em grande parte dos jogos sem vacinação, Irving deu a cara. "Se me pintam como um herói ou um vilão eles é que estão errados. Essa não era a minha intenção", afirmou."Ninguém me vai tirar o direito nem a capacidade de me posicionar sobre este tema", explicou o base. "Cheguei a esta nova época convencido de que ia poder jogar. Em vez disso, deparei-me com esta obrigação de vacinação, com este dilema moral sobre fazer aquilo que acho que é correto", contou o jogador.Contudo,: "Isto tem que ver sobre ser sincero comigo mesmo. Continuo a ter dúvidas sobre muitas coisas e sei as consequências que as minhas ações têm".