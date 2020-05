Isiah Thomas sobre Michael Jordan nos anos 80: «Não era realmente um rival»

Isiah Thomas voltou a falar de Michael Jordan, a propósito do documentário 'The Last Dance', e não foi para o elogiar. O antigo jogador dos Detroit Pistons, que fez parte da equipa que ficou conhecida como 'Bad Boys', garante que naquela altura Jordan não era "realmente um rival".





"Quando éramos jovens e estávamos em forma, nos anos 80, de 85 a 90, os números falam por si. Ele não era realmente um rival. Para mim rivais eram o Magic [Johnson] e o [Larry] Bird, porque a ideia era bater os Lakers e os Celtics", explicou.Os duelos com os Bulls de Jordan tornaram-se todavia épicos, mas Isiah Thomas insiste que os jogos com os Boston Celtis e com o Lakers foram mais importantes. "Esses é que nos converteram numa equipa ganhadora. Mas também nos deram angústias...""Fixei-me muito no Magic quando me defrontou ao início. Tomei notas de como eles jogavam, de como se organizavam para depois podermos aplicar esse modelo e crescer. O Jordan não estava lá nesse momento. Os Bulls não eram nossos rivais", sublinha o antigo jogador, campeão em 1989 e 1990.