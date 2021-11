Já é conhecido o castigo da NBA a Lebron James pela agressão a jogador dos Pistons

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A NBA comunicou esta segunda-feira os castigos relativos aos incidentes que marcaram o jogo entre Detroit Pistons e Los Angeles Lakers.LeBron James, que foi expulso no terceiro período por agredir Isaiah Stewart com uma cotovelada e deixou o jogador dos Pistons a sangrar do sobrolho, recebe uma suspensão de um jogo.Já o agredido sofre uma punição ainda mais pesada e terá de cumprir dois jogos de castigo.