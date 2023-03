Ja Morant acusado de agredir jovem de 17 anos com socos na cabeça

Ja Morant, jogador dos Memphis Grizzlies, foi acusado de agredir um jovem de 17 anos, no verão do ano passado, durante um jogo de basquetebol amador. A notícia foi agora avançada pelo jornal 'Washington Post', segundo o qual o adolescente terá contado à polícia que foi atingido "12 ou 13 vezes".Morant terá atingido o jovem com socos na cabeça, num incidente que aconteceu em casa do jogador. O base terá também ameaçado o adolescente com uma arma visível na cintura.'Washigton Post' revela que o basquetebolista contou que agiu em legítima defesa, pois terá sido atingido com uma bola na cabeça. Acrescentou também que o jovem ameaçou-o, dando a entender que incendiaria a sua casa.