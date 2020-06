Já se sabe por que as mulheres de Michael Jordan não apareceram em 'The Last Dance'

Muitos fãs de Michael Jordan perguntam por que motivo no documentário 'The Last Dance' nenhuma das suas mulheres fala sobre a vida do antigo jogador dos Bulls. Na série de 10 episódios, que versa a última época de 'Air' em Chicago, foram ouvidos antigos companheiros, rivais e diretores, que revelaram pormenores desconhecidos do grande público sobre o lado mais íntimo do melhor basquetebolista de todos os tempos. Mas não deixou de surpreender o facto de um documentário tão exaustivo não abordasse a sua vida pessoal.





Houve quem dissesse que foi o próprio Michael Jordan quem vetou a participação de Juanita Vanoy (com quem foi casado entre 1989 e 2006) ou da cubana Yvette Prieto (a sua atual mulher desde 2013), mas o diretor executivo da série exibida pela ESPN, Mike Tollin, desmentiu que o motivo tivesse sido esse."Tínhamos uma lista de temas para o documentário: jogo, teoria da conspiração sobre a retirada, a morte do pai, falta de ativismo e os seus companheiros de equipa. Desde o princípio perguntámo-nos: 'este é um drama laboral ou doméstico?' Sempre acreditámos que era uma história no local de trabalho e o Jason [Hehir, diretor da série] e eu achámos que não faria sentido incluir as mulheres e os filhos das personagens principais", justificou Mike Tollin.Michael Jordan não o pediu expressamente, mas o diretor executivo quis manter a privacidade do antigo jogador. "O Michael está contente por isto ter terminado. Quer continuar com a sua vida. Ele nunca nos disse que não podíamos falar com as suas mulheres, nós é que achámos desnecessário que a história avançasse nesse sentido", acrescentou.