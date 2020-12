James Harden foi a clube de striptease sem máscara e agora está impedido de se treinar

James Harden não compareceu nos primeiros treinos dos Houston Rockets porque não cumpriu os protocolos de prevenção da covid-19. O jogador - que pediu para ser transferido para os Nets - esteve no fim-de-semana numa festa de aniversário num clube de striptease sem máscara e agora tem de cumprir uma quarentena preventiva.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por James Harden (@jharden13)

A NBA tinha pedido aos jogadores que ficassem em casa na última semana, mas Harden partilhou fotos no seu Instagram na festa de anos do rapper Lil Baby, em Atlanta, e sem máscara."Se o James está comprometido com a equipa é algo que têm de lhe perguntar", disse Stephen Silas aos jornalistas, o novo treinador dos Rockets. "Não sei que obstáculos que terá de ultrapassar para treinar com a equipa. Apenas posso dizer que o quero cá e que faça parte daquilo que estamos a fazer. "