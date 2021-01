James Harden vai para os Brooklyn Nets num negócio bombástico com quatro equipas na NBA

James Harden vai para os Brooklyn Nets, num dos negócios mais mediáticos dos últimos tempos na NBA, e onde formará um trio com Kyrie Irving e Kevin Durant. A troca envolve quatro equipas (Brooklyn, Houston, Cleveland e Indiana): os Nets enviam para os Rockets um pacote com quatro escolhas de primeira ronda do draft e Caris LeVert, que é recambiado de imediato para os Pacers por Victor Oladipo. Já Jarrett Allen e Taurean Prince vão de Brooklyn para os Cavaliers. Houston, por sua vez, recebe Dante Exum (Cleveland) e Rodions Kurucs (Brooklyn).





A saída de Harden de Houston acontece depois de o extremo ter forçado a saída da equipa texana, criticando inclusivamente os seus colegas. Algo que gerou mesmo uma resposta dura de DeMarcus Cousins , sinal de que o ambiente na equipa há muito que não era saudável...Desta forma, Harden reencontra Durant, com quem esteve nos Oklahoma City Thunder.