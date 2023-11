Jayson Tatum elogia Neemias Queta: «Hoje foi grande»

Neemias Queta após primeiros pontos por Boston na NBA: «Regressar à G-League foi bom para ganhar ritmo» Neemias Queta após primeiros pontos por Boston na NBA: «Regressar à G-League foi bom para ganhar ritmo»

Neemias Queta não só se estreou a marcar pelos Boston Celtics, na vitória sobe os Atlanta Hawks por 113-103, como ainda protagonizou uma exibição merecedora de elogios por parte dos companheiros de equipa. O poste português saiu do banco e marcou 7 pontos, tendo ainda capturado 10 ressaltos, em 15 minutos. Jayson Tatum gostou do que viu."Foi grande para nós hoje. A energia que trouxe do banco... É complicado não saber se vamos jogar, mas ele ajudou-nos a ganhar o jogo", explicou o extremo.O treinador Joe Mazzulla também elogiou o português. "O Queta fez um bom trabalho na proteção do nosso cesto e em termos ofensivos tornou o jogo 'desagradável'... É importante que estes jogadores percebam que o trabalho árduo compensa e que vamos precisar deles ao longo da época."