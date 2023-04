Jimmy Butler soma a quarta maior pontuação de sempre nos playoffs

Jimmy Butler conseguiu na segunda-feira a quarta mais alta pontuação de sempre num jogo dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao marcar 56 pontos na receção dos Miami Heat aos Milwaukee Bucks (119-114).

No quarto encontro da primeira ronda, Butler bateu o seu máximo de carreira e logrou um novo recorde dos Heat em play-offs, para colocar a sua equipa a vencer por 3-1, num embate em que chegou a estar a perder por 14 pontos no último quarto, e a um triunfo das meias-finais da Conferência Este. "Sabíamos do que éramos capazes, mesmo que ninguém fora deste edifício, desta equipa, desta organização, acreditasse em nós. Não há problema, só queremos continuar a fazer o que sabemos que é possível", disse Butler, explicando: "Fiz os lançamentos que me deixaram, mantive-me agressivo e muitos entraram".

O '22' do conjunto da Florida acertou 19 de 28 tiros de campo, incluindo três de oito triplos, e 15 dos 18 lances livres tentados, em 40.45 minutos, nos quais somou ainda nove ressaltos e duas assistências.

Na história da NBA, apenas três jogadores fizeram melhor do que Butler em play-offs, entre eles o 'rei' Michael Jordan, que tem o recorde, com 63 pontos, conseguidos face aos Celtics, no Boston Garden, em 20 de abril de 1986, num desaire dos Chicago Bulls por 135-131, após dois prolongamentos.

O segundo lugar pertence a Elgin Baylor, então nos Los Angeles Lakers, com 61 pontos também aos Celtics, em 14 de abril de 1962, no quinto jogo da final, enquanto o pódio é fechado por Donovan Mitchell, que, mais recentemente, em 17 de agosto de 2020, ao serviço dos Utah Jazz, marcou 57 pontos aos Denver Nuggets.

Butler igualou, no quarto posto, outros três registos de 56 pontos, conseguidos por Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors), em 1962, Michael Jordan (Chicago Bulls), em 1992, e Charles Barkley (Phoenix Suns), em 1994.

No embate de segunda-feira, Bam Adebayo foi o segundo melhor marcador dos Heat, com 15 pontos, enquanto Brook Lopez (36 pontos e 11 ressaltos) e o grego Giannis Antetokounmpo (26 pontos, 13 assistências e 10 ressaltos) lideraram os Bucks.

A jornada de segunda-feira contou ainda com um outro jogo, com os Los Angeles Lakers a baterem em casa os Memphis Grizzlies por 117-111, após prolongamento, com 22 pontos, 20 ressaltos e sete assistências de LeBron James. Lideram a série por 3-1.