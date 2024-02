Joel Embiid com rotura do menisco esquerdo

Joel Embiid, poste dos Philadelphia 76ers, sofreu uma rotura no menisco do joelho esquerdo e arrisca uma longa paragem. Neste momento, ainda não é conhecida a extensão da lesão, ocorrida no duelo com os Golden State Warriors, mas o cenário, para já, não é animador e pode comprometer a temporada dos Sixers.O atual MVP da fase regular - e forte candidato à conquista do prémio novamente nesta época - lesionou-se após Draymond Green cair em cima do seu joelho. De resto, o poste já estava algo limitado nessa partida.