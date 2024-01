Joel Embiid marca 70 pontos e entra para a história da NBA

70 POINTS FOR JOEL EMBIID pic.twitter.com/sdFsvJIIKM — NBA TV (@NBATV) January 23, 2024

Joel Embiid marcou 70 pontos aos San Antonio Spurs de Victor Wembanyama e tornou-se no 9.º jogador da história da NBA a marcar pelo menos 70 pontos num jogo. O poste dos Philaldephia 76ers alcançou também um novo máximo da equipa, que venceu o encontro por 133-123.O jogador camaronês, de 2,13 metros, converteu 23 de 39 lançamentos de campo, 1 em 2 em triplos e 21 de 23 lançamentos livres."A minha mentalidade é atacar, dominar no ataque e na defesa, pelo que esta noite não foi diferente", explicou o jogador de 29 anos, que começou por jogar... voleibol.Além dos 70 pontos Embiid, que foi ovacionado pelo público, ainda capturou 18 ressaltos, fez 5 assistências, 1 roubo de bola e 1 desarme de lançamento, em 37 minutos.Depois deste jogo o camaronês tornou-se no único jogador da história, juntamente com Michael Jordan, a somar pelo menos 65 pontos, 15 ressaltos e 5 assistências num jogo.Wilt Chamberlain - 100 pontos, a 3/2/1962Kobe Bryant - 81 pontos, a 1/22/2006Wilt Chamberlain - 78 pontos, a 12/08/1961David Thompson - 73 pontos, a 4/9/1978Wilt Chamberlain - 73 pontos, a 11/16/1962Wilt Chamberlain - 73 pontos, a 1/13/1962Wilt Chamberlain - 72 pontos, a 11/3/1962Damian Lillard - 71 pontos, a 2/26/23Elgin Baylor - 71 pontos, a 11/15/1960David Robinson - 71 pontos, a 4/24/1994Donovan Mitchell - 71 pontos, a 1/1/23Devin Booker - 70 pontos, a 3/24/17Wilt Chamberlain - 70 pontos, a 3/10/1963Joel Embiid - 70 pontos, a 1/22/2024