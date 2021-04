Jogador do Real Madrid paga cláusula de rescisão de 2 milhões para se mudar para a NBA

Gabriel Deck, extremo argentino de 26 anos e 2,01 metros, informou o Real Madrid que vai pagar a sua cláusula de rescisão para assinar pelos Oklahoma City Thunder, na NBA.





O jogador esteve no encontro de quinta-feira contra o Fenerbahce, na Euroliga, e terá informado os merengues antes da partida com a formação turca. Ajudou ao triunfo do Real Madrid com 19 pontos, dois ressaltos e 4 assistências, tendo sido um dos destaques da equipa espanhola.Segundo escreve o jornal 'Marca', várias equipas da NBA tinham já tentado contratá-lo. Gabriel Deck tinha propostas dos Clippers e dos Knicks, mas acabou por se deixar convencer pela dos Thunder.A cláusula de rescisão do contrato com o Real Madrid ronda os dois milhões de euros.