Jogador do Sporting escreveu a Kobe Bryant quando tinha 13 anos: «Quero ser uma estrela»

O basquetebolista norte-americano Travante Williams, de 26 anos, que esta temporada representa o Sporting, depois de duas temporadas a vestir a camisola da Oliveirense, clube pelo qual se sagrou bicampeão nacional, divulgou nas redes sociais uma carta que escreveu ao ídolo Kobe Bryant quando tinha 13 anos.





Travante Williams publicou no Instagram a carta - 'recuperada' por um primo - que escreveu e onde contava a Kobe Bryant as dificuldades pelas quais passou na infância e falava do sonho de "ser uma estrela"."Olá, o meu nome é Travante Williams, tenho 13 anos e vivo em Anchorage, Alasca. Tenho dois irmãos mais velhos e um monte de primos. Adoro jogar basquetebol e uma série de outras coisas", começa por explicar na carta."Nem todos os jovens passam por aquilo que eu passo. As drogas correm nas veias da minha família tal como o sangue. O meu pai é traficante de droga desde os 19 anos; hoje tem 40. O meu pai tem entrado e saído da minha família; as drogas e a prisão têm-no mantido longe. Neste momento está a cumprir 27 anos em Herlong, na Califórnia, por conspiração", conta Travante Williams."A minha mãe é igual, entra e sai das nossas vidas. As drogas e a prisão mantém-na longe também. Quando a minha mãe foi presa, fiquei sozinho com os meus irmãos. Mas os meus irmãos deixaram o basquetebol e começaram a seguir as pegadas do meu pai. Assim como o meu pai, ambos estão presos. Então fiquei só eu e por isso tive de mudar-me para a casa da minha avó. Mesmo assim não deixei que isso me parasse, porque acredito que vou ser melhor", pode ler-se na carta, que termina com um desejo: "quero ser uma estrela mas não no céu".