Jogador dos Thunder farto das críticas à 'bolha' da NBA: «Isto não é a Síria!»

No meio de tantas críticas às condições que os jogadores da NBA enfrentam na 'bolha', eis que surge uma voz com uma opinião totalmente distinta. Provavelmente farto de ver tanto se dizer e escrever, Steven Adams deu um murro na mesa (mas com toda a calma do Mundo) e lembrou os seus colegas de profissão que, apesar das condicionantes, a vida não é assim tão dura no complexo da Disney. Especialmente se se comparar com outros pontos do globo a viver dramas reais...





Birthday boy Steven Adams, on life inside the Orlando bubble: "Let's be clear, mate. This is not Syria, mate. It's not that hard...We're living in a bloody resort." pic.twitter.com/THgZZOOIaO — Luke Slabaugh (@LukeSlabaugh) July 20, 2020

"Está tudo bem. Vamos ser claros: isto não é a Síria. Percebes o que estou a dizer? Não é assim tão difícil, não é assim tão duro. Estamos a viver no raio de um resort! Todos têm algo para se queixarem, todos têm as suas preferências, mas não é nada de grave. Só um pouco de comida seca aqui e ali, ficarmos aborrecidos de vez em quando, mas está tudo bem. Aliás, até é muito bom, porque podemos privar com as outras equipas", explicou o jogador neozelandês à FOX 23, num discurso totalmente oposto ao de outros jogadores.Talvez por causa das suas raízes humildes, como demonstrou durante o período de pandemia, quando voltou à Nova Zelândia para tomar conta da sua quinta. "Estava lá a fazer todo o tipo de trabalhos. Até ganhei um bronzeado a condizer... As vacas estavam muito bem!", lembrou.