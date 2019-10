Jogador mais alto da NBA ainda não se estreou porque bateu... com a cabeça no teto

Tacko Fall, o jogador mais alto da NBA, com 2,30 metros, ainda não se estreou pelos Boston Celtics porque bateu com a cabeça no teto e está a recuperar de uma concussão.





O poste foi lavar as mãos, depois de um treino, a uma casa de banho que tinha o "teto mais baixo" e acabou por bater com a cabeça. Na manhã seguinte o jogador, de 23 anos, acordou com dores e acabou por entrar no protocolo da NBA das concussões, que impede os jogadores de competirem por um determinado período de tempo após sofrerem pancadas na cabeça."O Tacko bateu com a cabeça depois de um treino individualizado", contou o treinador Brad Stevens, que não contou com o jogador nos encontros com os Philadelphia 76'ers e com os Toronto Raptors, que os Celtics venceram. "Parece que estão a ter bastantes cuidados relativamente a essa situação."