Jogador mais baixo da história da NBA lembra palavras de Michael Jordan: «Atira, maldito anão»

Do alto dos seus 1,60 metros Muggsy Bogues impôs-se durante 14 temporadas num mundo de gigantes. O jogador mais baixo da história da NBA ouviu muitos comentários relativamente à sua estatura e nem o melhor de sempre deixou de tentar intimidá-lo em campo. Falamos de Michael Jordan, claro está.





'Air' acabava de regressar à NBA, em 1996, quando num jogo com os Charlotte Hornets, na primeira ronda do playoff, disse a Bogues. "Atira agora, maldito anão".Cerca de 25 anos depois do sucedido, o base que foi campeão do Mundo, garante que aquela frase não foi responsável pelo fim da sua carreira. "O Jordan disse-me isso. Atirei, falhei e supõe-se que isso teve efeito na minha carreira, mas não faz qualquer sentido."Bogues esteve 14 anos na NBA, tendo representado os Washington Wizards, os Charlotte Hornets, os Golden State Warriors e os Toronto Raptors. Concluiu a sua participação na melhor Liga dos Mundo com médias de 7,7 pontos, 7,6 assistências e 1,5 roubos de bola, em 908 jogos.