Jogadores da NBA podem ficar sem boa parte dos salários devido ao coronavírus

A interrupção do campeonato devido ao surto do coronavírus poderá fazer com os que os jogadores da NBA deixem de receber parte dos seus salários durante o período de pausa. A informação foi esta sexta-feira adiantada pelo conceituado jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, que na sua coluna no site da referida cadeia explica que existe uma cláusula no acordo coletivo de trabalho assinado entre as partes (apelidada de 'cláusula do fim do mundo') que permite às equipas não pagar uma percentagem dos salários em caso de interrupção dos jogos por motivos de força maior.





Esta cláusula, segundo a informação adiantada, refere-se a paragens por cenários de catástrofe, epidemias, desastres naturais e guerras, algo que poderá ser enquadrado nesta pausa forçada devido ao surto do coronavírus. Caso a mesma seja accionada pelas equipas, os jogadores passarão a receber os seus salários com a dedução de uma percentagem com base no número de jogos que forem falhados por esta situação.De acordo com Wojnarowski, o próximo pagamento será feito no domingo sem qualquer dedução na verba final, mas tudo poderá mudar no pagamento seguinte, que poderá muito bem já apresentar um valor bem mais baixo no recibo de vencimento. A título de exemplo, o portal Spotrac fez as contas e refere que se o campeonato não for retomado LeBron James irá perder 8 milhões de euros, isto quando o seu salário anual ronda os 35 milhões.O cenário ainda não está totalmente confirmado, porque até se pode dar o caso de haver um acordo para reduzir o impacto do corte salarial, mas a verdade é que há jogadores que já fazem contas à vida. É o caso de CJ McCollum, dos Portland Trail Blazers, que no Twitter deixou uma publicação que diz tudo. "Sem jogos não há pagamento. Espero que tenham poupado como deve ser", escreveu o jogador...