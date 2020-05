Jogadores da NBA regressaram aos treinos mas nem banho puderam tomar

Tal como a NBA tinha acordado, as equipas que quisessem poderiam voltar ao trabalho (ainda que individualmente) em pavilhões desde a passada sexta-feira, isto se seguirem as normas e tiverem autorização das autoridades locais. Foi isso que fizeram Portland Trail Blazers e Cleveland Cavaliers, mas as limitações foram muitas, como por exemplo, o acesso aos chuveiros estar proibido.





A estrela dos Cavs, Kevin Love, falou à ESPN e explicou a situação. "Cheguei e perguntaram-me logo como eu me sentia, se me tinha sentido doente e se estava a seguir as medidas", começou por dizer o extremo/poste, de 31 anos, acrescentando: "Isto vai mudar a formar como interagimos com os outros e mesmo como vivemos a nossa vida. É muito estranho."Love esteve no pavilhão com Larry Nance Jr., Cedi Osman e Ante Zizic, mas sempre a, pelo menos, três metros e meio de distância. Além disso, cada jogador tinha uma mesa própria com desinfectante, água, toalhas e snacks.Porém, o maior choque aconteceu depois do treino, quando os jogadores perceberam que não poderiam tomar banho nos balneários. "Mudei de roupa e fui lavar-me para casa, o que me incomoda muito porque eu suo bastante", refere, concluindo: "Jogo basquetebol há 25 anos e nunca estive tanto tempo sem lançar ao cesto. É diferente, mas soube-me muito bem voltar aqui e treinar."