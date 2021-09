John Williams e os seus 137 kg: o único jogador da NBA suspenso uma época por excesso de peso

A NBA é conhecida não só pelos seus jogadores mais técnicos e rápidos, como também por jogadores possantes e dominantes. Na lista destes últimos destacaram-se nomes como Charles Barkley e Shaquille O’neal. Porém, apesar da sua estatura elevada e porte 'possante', nenhum deles se chegou a comparar a John Sam Williams no que ao peso diz respeito.





não é assim tão curta, mas na NBA apenas John Sam Williams foi o único jogador da história da liga a ser suspenso por uma temporada inteira devido a problemas de excesso de peso.O jogador conhecido pela alcunha ‘Hot Plate’ emergiu na faculdade de Louisiana State como um dos basquetebolistas com maior potencial do país. Na universidade teve médias de 15,8 pontos, 7,6 ressaltos e 3,1 assistências, números que lhe valeram a 12ª posição do draft de 1986, tendo sido escolhido pelos então Washington Bullets.O ala-pivot tinha tudo para triunfar, mas a chegada à principal liga de basquetebol do mundo surgiu num momento de depressão do jogador. As mortes de familiares e amigos de infância fizeram com que se refugiasse na comida e, consequentemente, o peso do jogador começasse a aumentar. Apesar disto, no início da carreira na NBA, o jogador manteve bons desempenhos e no quarto ano foi selecionado para o ‘All-Star Game’.Nessa mesma temporada Williams rompeu ligamentos do joelho e ficou sem jogar durante vários meses. Aquela que já era uma depressão grave, acentuou-se devido à lesão e o problema com a comida tornou-se claro.Quando voltou aos treinos nos Washington Bullets, Williams tinha cerca de 127 quilos. Apesar dos incentivos monetários que a franquia ofereceu ao jogador para motivá-lo a emagrecer, o basquetebolista não conseguiu perder esse peso. Pelo contrário, na temporada de 90-91 aumentou para os 137 quilos, algo que fez com que a equipa tomasse uma medida única na história da NBA: Williams foi o primeiro jogador suspenso por uma temporada inteira devido ao excesso de peso.Ao não conseguir perder o peso necessário, Williams transferiu-se para os Clippers e mais tarde para os Pacers, onde disputou as últimas 34 partidas da carreira na NBA. Aquele que era um dos jogadores com maior potencial do final dos anos 80 acabou por entrar para a história da liga, mas não pelos motivos que desejaria...