Jornalista revela gravação onde Michael Jordan diz que não quer Isiah Thomas no Dream Team

Michael Jordan garantiu no documentário 'The Last Dance' que não teve qualquer influência no facto de Isiah Thomas não ter integrado o Dream Team, mas um jornalista que lhe fez uma entrevista em 2011 revelou esta terça-feira um áudio onde o antigo jogador dos Bulls admite que não integraria a seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, se o então base dos Pistons lá estivesse.





O áudio foi revelado no podecast 'The Dream Team Tapes', de Jack McCallum, o jornalista que fez a entrevista a Jordan. "O Rod Thorn telefonou-me e eu disse 'Rod, não vou jogar se o Isiah Thomas estiver na equipa'. Ele garantiu-me. E disse 'sabes que mais? O Chuck [Charles Barkley] não quer o Isiah. Por isso o Isiah não vai fazer parte da equipa'", terá dito Jordan, aludindo a uma conversa com um dos membros do comité então criado para selecionar os 12 jogadores que iriam a Barcelona.O documentário 'The Last Dance' fez renascer a questão da ausência de Isah Thomas da mítica equipa de 1992, numa altura em que ele era um dos melhores bases da NBA.Michael Jordan negou ter sido responsável pela ausência do jogador dos Pistons na seleção. "Querem atribuir-me isso, vão em frente e ponham na minha conta. Mas a culpa não foi minha", garantiu 'Air' no documentário.