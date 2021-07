Jornalistas norte-americanos avaliam Neemias Queta: «É um poste à moda antiga»

Alguns jornalistas norte-americanos especialistas em basquetebol analisaram as escolhas das várias equipas da NBA no draft e elogiam o português Neemias Queta, escolhido na 39.ª posição pelos Sacramento Kings.





"Sacramento conseguiu um jogador de 2,13 metros que foi dominante ao nível universitário como jogador interior. É um marcador de pontos eficiente, que usa a sua envergadura para desarmar lançamentos a um nível de elite.""Sendo um verdadeiro protetor do cesto, Queta tem potencial para se tornar num grande defesa. Ele vai lutar para conseguir defender no perímetro e as equipas vão tirar vantagem disso, mas é um jogador que não vai apenas fazer desarmes de lançamento.""O Queta é um poste à moda antiga, atlético e com uma forma física incrível para o seu tamanho. Ninguém tem a combinação de características que ele tem, seja altura, largura, salto na vertical ou agilidade em campo. E não é apenas um guerreiro trabalhador. Ele tem estatísticas muito boas em Utah State. É um marcador de pontos interior, mas também um defensor do cesto. No entanto, o jogo moderno mudou relativamente a tudo o que Queta faz bem. Ele vai ter de se adaptar, além de não oferecer 'tiros' do perímetro. De qualquer forma, representa uma enorme mais-valia.""Tenho acompanhado o Queta todo o ano e classifiquei-o em 21.º, mas a maioria das equipas da NBA não pareciam estar muito entusiasmadas com ele. Desenvolveu-se muito este ano nível do jogo nas alturas, mas tem capacidade de passe e de defesa do cesto, o que lhe deve dar minutos. Os Kings precisavam de um 5 grande agora. Penso que Sacramento fez uma boa aquisição."