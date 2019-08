Joseph Tsai abre os cordões à bolsa para ser o único dono dos Brooklyn Nets

Joseph Tsai vai desembolsar cerca de 2 mil milhões de euros para ser o único proprietário dos Brooklyn Nets da NBA. O empresário nascido em Taiwan mas com cidadania canadiana, que é um dos fundadores da Alibaba – gigante chinês de comércio online –, adquiriu 49% das ações da formação de Brooklyn no ano transato e prepara-se agora para transferir uma verdadeira fortuna para a conta do milionário russo Mikhail Prokhorov pelos restantes 51%, tornando-se, assim, no único dono da equipa. Segundo a imprensa norte-americana, esta operação apenas deverá ser finalizada na temporada 2021/22.





O sucesso da equipa e a chegada de jogadores como Kevin Durant e Kyrie Irving foram suficientes para convencer o empresário a comprar a parte de Prokhorov. De acordo com os dados da revista 'Forbes', os Brooklyn Nets estão avaliados em mais de 2 mil milhões de euros e são a 37.ª equipa desportiva mais valiosa do mundo.Mas o mercado do desporto não é um território novo para Joseph Tsai. O empresário, de 55 anos, tem atualmente 100% do New York Liberty, formação da WNBA, e do San Diego Seals, equipa da Liga Nacional de Lacrosse.