Jovem polícia usa fotos do local do acidente que vitimou Kobe Bryant em engate num bar

Um jovem agente da polícia de Los Angeles terá fotografado o local da queda do helicóptero que há mais de um mês vitimou Kobe Bryant, a filha do ex-jogador dos Lakers e mais 7 pessoas, tendo depois partilhado as imagens.





Segundo o 'Los Angeles Times', que faz eco de uma notícia do site TMZ, o agente usou as fotografias para "seduzir uma mulher num bar, mostrando-lhe as imagens".O proprietário do estabelecimento terá ouvido a conversa entre o polícia e a mulher e denunciou-o ao Departamento do Sheriff de Los Angeles. A TMZ confirma que as imagens foram entregues às autoridades, desconhecendo-se, para já, a identidade dos envolvidos.O Departamento do Sheriff de Los Angeles fez apenas uma comunicação sobre o tema: "Estamos a investigar o assunto."