Jovem promessa de 19 anos que ia ao draft da NBA morre de forma trágica

Terrence Clarke, jovem jogador da Universidade de Kentucky, de 19 anos, morreu num acidente de viação em Los Angeles. Clarke tinha informado no mês passado que ia apresentar-se no draft deste ano e até já tinha assinado um contrato com a Klutch Sports, a agência que representa LeBron James.





O sargento John Matassa, do departamento da polícia de Los Angeles contou à ESPN que Clarke era o único ocupante do veículo que passou um sinal vermelho, "a grande velocidade", por volta das 14h10 locais."O acidente ficou gravado numa câmara de vigilância. Chocou com outro veículo que se preparava para virar à esquerda, embatendo, depois, num poste de eletricidade e num muro. Foi transportado ao hospital de Hospital Northridge, foi foi declarado o óbito", explicou o sargento, adiantando que o jogador não tinha colocado o cinto de segurança de forma correta."Estou absolutamente devastado", disse, por sua vez, John Calipari, o treinador de Kentucky, em comunicado. "Um jovem que todos amávamos acaba de perder a vida, um jovem que tinha tantos sonhos e esperanças."