Kawhi Leonard revela conversa com Kobe Bryant e repensa viagens de helicóptero

Kawhi Leonard reconheceu, em declarações à ESPN, que quando se mudou para os Clippers falou com Kobe Bryant - seu amigo e mentor - sobre onde viver para a Califórnia e sobre o uso do helicóptero para se deslocar.





"Kobe explicou-me que viajava de helicóptero entre Newport Beach e Los Angeles há uns 17 anos", contou Leonard, que tem uma casa muito próximo do Staples Center (o pavilhão) mas viaja muitas vezes de helicóptero entre Los Angeles e a sua residência, em San Diego.O jogador dos Clippers lembrou que conhecia Ara Zobayan, o homem que pilotava o aparelho que transportava Kobe Bryant e que se despenhou no último domingo. "O Ara Zobayan era um grande tipo, um dos melhores pilotos. Isto é surreal."Quando questionado se vai continuar a viajar de helicóptero, Leonard hesita. "Ouvem-se muitas coisas que sabemos que não são verdadeiras. Não posso falar disso. Mas não sei... Ainda não sei. Há muitos pensamentos na minha cabeça."Recorde-se que o helicóptero que transportava Kobe Bryant, a filha do ex-jogador e mais 7 pessoas, em los Angeles. Não houve sobreviventes.