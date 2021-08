Kevin Durant lança-se no negócio da canábis

Kevin Durant é a mais recente estrela a investir na indústria da canábis. O astro dos Brooklyn Nets decidiu apostar num mercado que tem crescido de forma exponencial nos Estado Unidos, associando-se à Weedmaps, uma conhecida plataforma de compra e venda desta droga.





O duas vezes campeão e MVP das finais lançou um vídeo a anunciar a sua decisão, onde falou sobre a canábis e o fim do seu estigma: "Definitivamente já não é estigma. É como se tivessem arrancado o penso rápido. No mundo do desporto o consumo de canábis por parte de atletas era algo encoberto", referiu. "Agora, na liga (NBA), escutas cada vez mais conversas a respeito disso e sempre pensei que seria interessante que o resto do mundo fosse um pouco mais aberto à canábis e ao seu uso. Porém, os desportistas continuam a ser submetidos a quatro testes por ano para detetar canábis", lamentou o basquetebolista.O número sete dos Nets mostrou-se bastante feliz com o novo projeto, tendo planos para o futuro da indústria: "Tem sido incrível trabalhar neste negócio, mas tê-lo assinado é ainda mais emocionante. Agora temos que ver como podemos crescer em paralelo ao mundo do desporto"Durant junta-se assim a outros famosos do mundo do desporto e da cultura que decidiram enveredar por este mercado. Para além do basquetebolista, nomes como Mike Tyson, David Beckham, ou Jay-Z já tinham investido anteriormente na industria da canábis.