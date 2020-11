Kevin Love admite que pensou suicidar-se: «Tinha várias formas pensadas...»

Kevin Love é um dos melhor jogadores em atividade na NBA e há dois anos admitiu numa carta que escreveu ao 'The Players Tribune' que sofria de depressão, um problema que afeta muitos desportistas de elite e que não é muito falado. Agora, o jogador dos Cleveland Cavaliers diz que ainda vive "dias brutais" e reconhece que chegou a pensar no suicídio.





"Não se pode passar de esconder a apagar. Há dias muito duros", disse o jogador numa entrevista ao programa 'In Depth with Graham Bensinger', admitindo que em 2012 pensou acabar com a própria vida."O futuro começou a deixar de fazer sentido. E quando perdes a esperança, a única coisa que pensas é 'o que posso fazer para que esta dor desapareça?' Penso que não tenho de dizer muito mais sobre isso...", sublinhou o jogador. "Quando chegas a este ponto, em que os dias são todos iguais, os pensamentos suicidas entram em jogo. E começas a planificar, qual seria a rota que tomarias. Foram momentos realmente aterradores na minha vida."Kevin Love diz que não chegou a tentar, mas pensou como podia fazê-lo. "Sei que dá medo a ideia de uma pessoa tirar a sua própria vida, mas foi algo que me passou pela cabeça muitas veses. Tinha várias formas pensadas... Felizmente não tentei suicidar-me. Aprendi que nada nos assombra mais do que as coisas que não dizemos. O mais importante e útil para mim foi expor os meus medos."