Kings e Bucks em alerta

A NBA tem sido assombrada, cada vez mais, por um crescente número de casos positivos, em jogadores e membros do staff. Esta realidade tem levado à tomada de medidas por parte de várias formações, como os Sacramento Kings e os Milwaukee Bucks, que foram os últimos a tomar a decisão de encerrar os seus centros de treinos, depois de terem tomado conhecimento de novos casos positivos no seio das suas equipas. Para além destas formações, Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Miami Heat e Phoenix Suns já tinham anteriormente adotado a mesma medida. Recorde-se que a competição regressa no dia 30 deste mês.

Entretanto, a WNBA anunciou sete casos positivos de Covid-19, depois de realizar testes a 137 jogadoras.