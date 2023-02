Kings e Clippers protagonizam o segundo jogo com mais pontos na história da NBA

Os Sacramento Kings e os Los Angeles Clippers protagonizaram na última madrugada um duelo épico, que acabou se tornar no segundo encontro com mais pontos marcados na história da NBA. O jogo terminou com o triunfo para a equipa de Sacramento, por 176-175, após dois prolongamentos, com as duas equipas a marcarem 351 pontos no total.Para encontrar um jogo com mais pontos é preciso recuar a 1983 e lembrar uma partida entre os Detroit Pistons e os Denver Nuggets, onde foram marcados 370 pontos (186-184).Voltando ao encontro da última madrugada, com tantos pontos marcados não é de admirar que as estatísticas individuais também tenham sido robustas. Malik Monk (Kings) foi o melhor marcador do encontro, com 45 pontos, seguido por Kawhi Leonard (Clippers), com 44. De'Aaron Fox, por sua vez, ajudou no triunfo dos Kings com 42 pontos e 12 assistências.Este jogo marcou também a estreia de Russell Westbrook pela formação de Los Angeles. Marcou 17 pontos, capturou 5 ressaltos e distribuiu 14 assistências.