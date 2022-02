Kings somam 21.º triunfo na NBA na estreia de trio de reforços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Sacramento Kings somaram na quarta-feira o seu 21.º triunfo na época 2021/22 da NBA, ao baterem em casa os Minnesota Timberwolves por 132-119, na estreia de três reforços provenientes dos Indiana Pacers.

Num jogo em que o português Neemias Queta não saiu do banco, Harrison Barnes liderou os anfitriões, com 30 pontos e oito ressaltos, secundado pelo poste lituano Domantas Sabonis, autor de 22 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências.

O ex-Pacers Sabonis foi titular na estreia, tal como Justin Holiday, que se ficou por seis pontos e quatro assistências, enquanto Jeremy Lamb, a terceira aquisição, somou 14 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, vindo do banco.

A poucos dias do fecho do mercado, os Kings adquiriram três jogadores que pertenciam aos Indiana Pacers, em troca por Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson.

O triunfo face aos 'Wolves' permitiu aos Sacramento Kings ascender ao 12.º lugar da Conferência Oeste, por troca com os San Antonio Spurs, e continuar na corrida aos 'play-offs', via 'play-in', para as equipas que ficaram entre sétimo e 10.º.

Quanto a Neemias Queta, voltou a não ser utilizado, mantendo-se com 10 jogos efetuados, o último em 31 de janeiro.

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do 'draft', realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao 'draft', abdicando da época de 'senior', a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.

Na NBA, Neemias soma 10 jogos, com médias de 2,1 pontos e 1,9 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos três vezes: 7.44 face aos Grizzlies, em 17 de dezembro, na estreia, 24.05 em 10 de janeiro, com os 'Cavs' (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 perante os Celtics, em 25 de janeiro.