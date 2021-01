Knicks batem Magic no primeiro jogo do Martin Luther King Day

Os New York Knicks venceram esta segunda-feira na receção aos Orlando Magic por 91-84, no primeiro encontro da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) no tradicional Martin Luther King Day.

RJ Barrett, com 22 pontos e 10 ressaltos, e Julius Randle, com 21 pontos e 17 ressaltos, lideraram os nova-iorquinos, que somaram o sétimo triunfo, em 15 encontros, e continuam em lugar de apuramento para os playoffs.

Na formação de Orlando, que somou o oitavo desaire, em 14 embate, destaque para os 24 pontos e 14 ressaltos de Nikola Vucevic, os 19 pontos do suplente Terrence Ross e os 18 pontos, 17 ressaltos e nove assistências de Aaron Gordon.

A NBA agendou 10 jogos para o dia em que se evoca o aniversário do nascimento (15 de janeiro de 1929) de Martin Luther King, que se destacou como ativista político e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos até ser assassinado, em 1968.

Da dezena de encontros, não se realiza a receção dos Washington Wizards aos Cleveland Cavaliers, sendo já o 15.º embate da temporada a ser adiado devido à pandemia da covid-19 e o quinto consecutivo da equipa da capital.

Entre os oito jogos por disputar, destaque para o embate entre os Broolyn Nets, de Kevin Durant e James Harden, e ainda sem Kyrie Irving, e os Milwaukee Bucks, do grego Giannis Antetokounmpo, vencedor dos últimos dois troféus de MVP da fase regular.