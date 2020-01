Kobe Bryant chamava 'mambacita' à filha Gigi: paixão pelo basquetebol uniu-os até ao fim

Com toda a vida dedicada ao basquetebol, Kobe Bryant já tinha passado o seu legado precisamente para a filha que com ele viajava no helicóptero. Gianna, mais conhecida como Gigi, era vista como uma jogadora promissora e que até chegou a ser treinada por... Kobe, na sua escola. O pai babado elogiava esse talento, chamava ‘mambacita’ a Gigi e ia com ela para todo o lado, para todos os jogos. Até em partidas da NBA, Bryant aparecia vezes sem conta nos pavilhões com Gianna.





Aliás, esta viagem era precisamente para seguirem juntos para a Mamba Sports Academy, onde a filha ia participar num torneio, sendo que, relativamente aos outros passageiros, surgiram vários relatos que apontavam outro pai com a sua filha jogadora como passageiros do helicóptero. Além destes, foi confirmado que John Altobelli, treinador de beisebol na faculdade de Orange Coast, também foi uma das vítimas.Refira-se que Kobe Bryant, casado com Vanessa Bryant (37 anos) desde abril de 2001, deixa as filhas Natalia (17), Bianka (3) e Capri (7 meses).