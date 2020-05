Kobe Bryant gravou participação no documentário de Michael Jordan uma semana antes de morrer

Pela primeira vez na história, uma equipa de televisão teve acesso sem precedentes à rotina do maior jogador de basquetebol de sempre. As câmaras entraram nos balneários, assistiram aos treinos, entraram em escritórios, quartos dos hotéis e até viajam nos aviões com os jogadores do Chicago Bulls. Foi no outono de 1997, quando a estrela Michael Jordan, o treinador Phil Jackson e o proprietário e presidente do clube, Jerry Reinsdorf, concordaram em permitir que uma equipa de filmagem da NBA Entertainment acompanhasse o dia a dia dos jogadores e da equipa técnica durante toda a temporada. O resultado foram 500 horas de imagens inéditas que podemos agora ver na série de dez episódios 'The Last Dance', que mostra a caminhada dos Bulls em 1997-98 rumo ao sexto título e está disponível no Netflix.





Entre os convidados especiais está Kobe Bryant, conforme adiantou o realizador Jason Hehir em entrevista ao The Athletic. O jogador dos Los Angeles Lakers gravou sua participação a meio de janeiro deste ano, uma semana antes do fatídico acidente de helicóptero que lhe custou a vida em Calabasas, na Califórnia. "Ouvir Kobe naquela cena a dizer que ele [Michael] é como o seu irmão mais velho e depois ter Michael a fazer aquele famoso discurso no funeral público de Kobe, a dizer 'descanse em paz, irmãozinho', só mostra o quão genuína era a relação entre eles. Aquela cena está muito mais comovente agora e foi uma cena tão fixe para começar."