Kobe Bryant morreu há um ano: os tribunais, a herança e as polémicas que se sucedem

A morte de Kobe Bryant a 26 de janeiro de 2020 num acidente de helicóptero, onde faleceram do antigo jogador da NBA a filha Gianna e mais sete pessoas, chocou o Mundo, mas muito aconteceu desde então.





A primeira polémica relacionou-se com a queda do aparelho, na Califórnia. A mulher do antigo jogador dos Lakers, Vanessa Bryant, encabeçou uma acusação coletiva juntamente com as outras famílias contra a Express Helicopters & Island Express Holding Corp, a empresa dona do helicóptero pois, segundo Valnessa, o piloto Ara Zobayan (também falecido no acidente) "foi negligente". Pede uma indemnização por "danos económicos e não económicos, danos punitivos e outros recursos que o tribunal considere justos e apropriados".A segunda teve a ver com a publicação de fotografias do local do acidente por parte de agentes da polícia. Vanessa Bryant ficou "devastada" e o departamento liderado pelo xerife Álex Villanueva lamentou o sucedido. "A senhora Bryant sofreu uma imensa tragédia ao perder o marido e a filha, a sua dor agravou-se pela má conduta de agentes das autoridades. Está preocupada porque não foram apreendidas todas as fotos e é uma questão de tempo até que as suas filhas as encontrem na internet", disse o advogado da família.Como se isto não bastasse, poucos dias depois dos funerais um homem tentou profanar o túmulo onde Kobe Bryant está sepultado, ao lado da filha. Foi detido depois de arrancar as flores que rodeavam a lápide e de ter começado a escavar para tentar chegar aos cadáveres.Kobe Bryant deixou mais de 550 milhões de dólares; Vanessa Bryan e o representante legal do cinco vezes vencedor da NBA apresentaram uma petição formal para modificar o testamento de Kobe, de modo a incluir Capri, a filha mais nova do casal.O ex-jogador tinha feito o testamento em 2003, a fim de proteger a mulher e as filhas; modificou o documento várias vezes para incluir as menores, mas não chegou a incluir a mais nova, que nasceu em junho de 2019.