Kobe Bryant no Hall of Fame

Pouco mais de dois meses depois da sua trágica morte, Kobe Bryant viu este sábado ser reconhecido o legado deixado no basquetebol, ao ser anunciada a sua entrada no Hall of Fame do basquetebol norte-americano. Para lá da antiga estrela dos LA Lakers, que assume a entrada no Hall of Fame a título póstumo, foram também integrados nesta elite de lendas do campeonato norte-americano de basquetebol Tim Duncan e Kevin Garnett.Para lá deste trio de enorme qualidade, que entre si partilha 48 presenças no All-Star Game e 11 títulos (cinco para Kobe e Duncan e um para Garnett), foram também distinguidos com este novo título os treinadores Eddie Sutton (que se notabilizou no basquetebol universitário) e Rudy Tomjanovich (campeão da NBA por duas vezes nos Houston Rockets), tal como o dirigente Patrick Baumann. No plano feminino, Tamika Catchings (campeã por uma ocasião e All-Star em dez) foi escolhida juntamente com a treinadora Kim Mulkey (três vezes campeã da NCAA) e Barbara Stevens.A cerimónia de atribuição dos novos títulos está marcada para 29 de agosto, em Springfield, no Massachusetts, ainda que a data ainda seja provisória devido à situação instável devido ao surto do coronavírus.