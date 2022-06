Kyrie Irving pode sair dos Nets e tem dois interessados de peso

Kyrie Irving pode ser uma das 'bombas' do próximo mercado da NBA. Segundo o 'The Athletic', a continuidade nos Brooklyn Nets não está garantida depois de uma época em que apenas atuou em 29 jogos na fase regular por conta da recusa em vacinar-se contra a Covid-19 e face às restrições que o campeonato de basquetebol norte-americano tem face à ameaça da pandemia.A mesma fonte adianta que os Nets têm até dia 29 de junho para exercer uma opção de prolongamento do vínculo para a época 2022/23 no valor de 36,9 milhões de dólares (cerca de 35 milhões de euros).Perante o impasse, surgem dois grandes interessados: os Los Angeles Lakers de Lebron James e os New York Knicks.Após a eliminação ante os Boston Celtics, na primeira ronda dos playoffs, Irving garantiu "não ter planos para ir a lado algum". Contudo, a situação ter-se-á alterado e norte-americano estará prestes a mudar de ares.