LA Clippers fecham instalações após caso positivo de Covid-19

Os LA Clippers encerraram esta sexta-feira as suas instalações de treino, após ter sido detetado um caso de infeção pelo novo coronavírus. A identidade da pessoa em causa não foi revelada, nem se sabe se se trata de um jogador ou de um elemento do staff, mas a imprensa especializada assegura que o elemento em causa faz parte do grupo de pessoas que irá para o complexo da Disney, em Orlando, para disputar o que resta da temporada da NBA.





Na véspera, refira-se, foram detetados na NBA 25 casos positivos de Covid-19, nove deles referentes a jogadores.O regresso da competição está agendado para o dia 30 de julho, devendo as equipas começar a viajar para a Flórida nos próximos dias.