LA Memorial será pequeno demais

As homenagens em torno de Kobe Bryant, a sua filha Gianna, e restantes vítimas mortais resultantes da trágica queda do helicóptero prosseguem em Los Angeles, e um pouco por todo o Mundo, sendo que as cerimónias fúnebres do lendário basquetebolista deverão estar para breve, uma vez que a família já recebeu os corpos por parte das entidades (à exceção da família Altobelli).

De acordo com a imprensa norte-americana, o anúncio da data e local do funeral das vítimas deverá ser divulgado nos próximos dias, depois de uma reunião entre a família, os LA Lakers e o Mayor da cidade, Eric Garcetti. Quanto ao local, o mais provável é que se realize no imponente LA Memorial Coliseum, com capacidade para 80 mil pessoas, bem maior do que o Staples Center (20 mil). "Queremos ouvir a Vanessa e os Lakers, para encontrarmos a maneira certa de nos despedirmos de Kobe e de todas as vítimas", comentou o Mayor Garcetti.

A semana que culminará com o tradicional All-Star Game, no qual Kobe será relembrado, em Chicago, começou com a recolha das lembranças deixadas pelos adeptos junto ao pavilhão dos Lakers, devido às obrigações contratuais do espaço: todos os artigos serão entregues à família. Entretanto, o Rieti Pallacanestro, primeira equipa italiana de Kobe, vai retirar amanhã a camisola 24.