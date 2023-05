Lakers eliminam Warriors e marcam encontro com Denver na final do Oeste

Os LA Lakers levaram a melhor sobre Golden State, no jogo 6 da meia-final do playoff no Oeste (122-101), e vão agora defrontar Denver na luta pelo título da conferência.LeBron James protagonizou mais uma exibição de encher o olho, com 30 pontos, 9 ressaltos e 9 assistências. Os Lakers contaram ainda com os excelentes desempenhos de Austin Reaves (23 pontos e 6 assistências), D'Angelo Russell (19 pontos) e em especial de Anthony Davis, 17 pontos, 20 ressaltos, 3 assistências e 2 desarmes de lançamento.Os campeões em título despedem-se, assim, com pouca glória. Stephen Curry foi o jogador mais inconformado dos Warriors, tendo somado 32 pontos.