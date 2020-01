Lakers oferece camisola de Kobe Bryant aos adeptos presentes no jogo com os Portland

Os Los Angeles Lakers preparam-se, este sábado, no encontro com o Portland Trail Blazers, para realizar o primeiro jogo após a morte de Kobe Bryant, ex-basquetebolista norte-americano, que morreu este mês num acidente de helicóptero onde também seguia a sua filha Gianna.





Em todos os lugares do Staples Center estará uma camisola do antigo jogador dos Lakers, ora com o número '8' ora com o número '24', dependendo do lado da bancada.Relembre-se que os ingressos para esta partida aumentou consideravelmente após a morte de 'Black Mamba', com o bilhete mais barato a ser vendido por cerca de 600 euros e o mais caro a ser vendido por mais de 10 mil euros.