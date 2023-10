Lakers vencem Phoenix Suns no reencontro de LeBron James e Kevin Durant

Os Los Angeles Lakers venceram na madrugada desta sexta-feira os Phoenix Suns, em casa, por 100-95, e somaram a primeira vitória na temporada regular da NBA.Numa partida que tinha como grande aliciante o reencontro de LeBron James e Kevin Durant, cinco anos depois, a equipa de Los Angeles conseguiu aproveitar da melhor forma as ausências de Devin Booker e Bradley Beal do lado dos Suns e responder ao desaire sofrido na ronda inaugural frente aos campeões Denver Nuggets.Mesmo com as baixas de peso, a equipa de Phoenix liderou a partida durante grande parte do tempo, tendo inclusive terminado o terceiro quarto com uma vantagem de 12 pontos (72-84), muito graças à grande exibição de Kevin Durant, que terminou o encontro com um duplo-duplo, 39 pontos e 11 ressaltos.No entanto os Lakers acabariam por virar o resultado, muito graças à inspiração de Anthony Davis, que também completou um duplo-duplo - com 30 pontos e 12 ressaltos -, e de LeBron James, que somou 21 pontos, 8 ressaltos e 9 assistências.No outro jogo realizado também na última madrugada, os Milwaukee Bucks levaram a melhor na receção aos Philadelphia 76ers, por 118-117. Damian Lillard, a realizar a estreia na NBA pela equipa de Milwaukee após 11 anos ao serviço dos Portland Trail Blazers, foi o grande destaque da partida, com 39 pontos.