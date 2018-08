Lamar Odom: «Quando estive em coma sofri 12 acidentes vasculares cerebrais e 6 enfartes»

Se há alguém tenha fintado a morte algumas vezes, esse alguém é Lamar Odom. Antigo jogador dos Lakers, que chegou a ser casado com Khloe Kardashian, entre 2009 e 2016, contou num programa no youtube, do comediante Kevin Hart, intitulado 'Cold As Ballsque', que os médicos consideram-no "um milagre"."Quando estive em coma sofri 12 acidentes vasculares cerebrais (AVC) e 6 enfartes. Os médicos quando me vêem dizem que eu sou um milagre andante", contou o antigo jogador, de 38 anos.Em 2015 Odom foi encontrado inconsciente num bordel com uma overdose de cocaína e diversas substâncias que ingeriu durante vários dias. Agora, reconhece que sempre sofreu de ansiedade. "E ganhava a vida a jogar basquetebol perante 20 mil pessoas..."