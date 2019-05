Lamar Odom: «Tive de pagar muitos abortos ao longo da minha vida»

Lamar Odom continua a promover o seu livro de memórias 'Da Obscuridade à Luz' e desta feita, numa entrevista a Kevin Frazier, no programa de TV 'Entertainment Tonight', voltou a falar do seu passado conturbado."Se tivesse de contabilizar quando dinheiro gastei em drogas diria que foram uns 100 milhões de dólares (90 milhões de euros)", admitiu o antigo jogador, duas vezes campeão da NBA, que amealhou um total de 113 milhões de dólares (101 milhões de euros) em contratos com os LA Lakers, LA Clippers, Miami, Dallas e Baskonia (em Espanha).Odom, que esteve à beira da morte em 2015, com uma overdose, reconheceu que o seu problema com as drogas teve origem no pai. "Ele transmitiu-me o gene", referiu, adiantando depois que passou por um momento complicado depois da morte do filho Jayden, de apenas 6 meses. "Foi o momento mais duro da minha vida. Fui ao fundo."Outro dos vícios que Lamar Odom admitiu no livro foi o sexo. "Não podia ir sozinho para casa e estive com uma média de 6 mulheres diferentes por semana, com quem mantive sempre relações sexuais sem proteção. Tive de pagar muitos abortos ao longo da minha vida..."