LeBron fica a 35 pontos do recorde de Kareem Abdul-Jabbar após derrota dos Lakers

Os Los Angeles Lakers perderam na madrugada deste domingo os New Orleans Pelicans, por 131-126, mas a notícia nos Estados Unidos é que LeBron James está agora apenas a 35 pontos de alcançar o recorde de pontos na NBA, na posse de Kareem Abdul-Jabbar, por pelo menos mais uns dias. Ao 36º ponto, ultrapassará o mítico jogador dos Lakers.O extremo, de 38 anos, faturou 27 pontos nos 28 minutos que esteve em campo diante dos Pelicans.Na madrugada de quarta-feira, os Lakers recebem os Oklahoma City Thunder e poderá ser em casa, no Staples Center, que LeBron fará história no melhor campeonato de basquetebol do Mundo.Kareem Abdul-Jabbar terminou a carreira em 1989, precisamente nos LA Lakers, com 38.387, recorde da NBA desde então. LeBron 'ficou' nos 38.352 pontos, em 1.409 partidas, após o jogo desta madrugada.