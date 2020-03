Lebron James admite: «Depois do coronavírus não volto a dar a mão a ninguém»

Lebron James, que num primeiro momento desvalorizou a pandemia do coronavírus, tendo mesmo recusado numa primeira fase a jogar à porta fechada, percebe hoje que a situação que vive no Mundo é grave e que certamente mudará muitos dos nossos hábitos. Numa conversa online, com os antigos companheiros de equipa nos Cleveland Richard Jefferson e Channing Frye, e a jornalista desportiva Allie Clifton, sobre a inédita situação que se vive na NBA, Lebron James admite que os cumprimentos aos adeptos a partir de agora serão feitos de forma diferente.





"Depois desta m... do coronavírus não volto a dar a mão a ninguém", afirmou, explicando depois porque se mostrou tão reticente em disputar os jogos de porta fechada: "O que é o desporto sem os adeptos? Não há emoção. Não há choro. Não há alegria", no entanto, esta situação é excecional e por isso mesmo requer medidas especiais.Durante este isolamento social, Lebron James diz estar a aproveitar para desfrutar dos momentos com a família. "Infelizmente, às vezes a família é um pouco deixada para trás. E este momento colocou muitas coisas em perspetiva e deu-me a oportunidade de desfrutar de meus filhos e da minha mulher", afirmou o basquetebolista que tem partilhado nas redes sociais vários vídeos em atividades em família.Quanto ao regresso da NBA, esta temporada, Lebron James considera que será importante que hajam jogos antes de se começar a fase dos playoffs, mas na acredita que ainda se disputem todos os jogos que faltavam da fase regular: "Não podemos ir diretamente para os playoffs, tal iria desacreditar os 60 jogos em que os jogadores disputaram a posição que ocupam. Penso que talvez uma semana e meia, duas semanas para omini-estágio e depois entre cinco a dez jogos para se preparar os playoffs".