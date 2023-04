LeBron James bate recordes

Com 22 pontos e 20 ressaltos, LeBron James teve uma noite em grande, ao ser o primeiro jogador dos Lakers a terminar, desde 2004 com Shaquille O'Neil, uma partida dos playoffs com este tipo de duplo-duplo (um 20-20) e o mais velho da história, aos 38 anos. Foi também um recorde da carreira e o trunfo da vitória (117-111) da turma de LA na receção a Memphis, que, assim, ficou mais perto de passar à eliminatória seguinte. O extremo foi decisivo, ao forçar o prolongamento com um cesto de 2 pontos, após 104-104.

Em Miami, os Heat venceram (119-114) na receção aos Bucks, com Jimmy Butler (56 pontos) a alcançar a quarta mais alta pontuação de sempre num jogo dos playoffs.