LeBron James é o primeiro jogador da NBA no ativo a atingir o estatuto de bilionário

LeBron James fez história esta quinta-feira ao tornar-se, segundo a 'Forbes', no primeiro jogador no ativo da história da NBA a atingir o estatuto de bilionário.De acordo com a mesma fonte, os cerca de 112 milhões de euros que o norte-americano arrecadou em 2021 fizeram com que a sua fortuna subisse para os mil milhões, algo que até hoje só tinha sido atingido por Michael Jordan, que o fez em 2014, mais de 10 anos depois de se ter retirado da modalidade.Além de em 2015 ter assinado um contrato vitalício com a Nike, a 'Forbes' explica que a fortuna de James está dividida entre vários negócios: 300 M€ na 'Spring Hill Company', empresa de produção de vídeo criada pelo mesmo; 90 M€ na 'Fenway Sports Group', grupo que detém, entre outros, o Liverpool; 80 M€ no setor imobiliário; 30 M€ na cadeia de restaurantes 'Blaze Pizza', e mais de 500 M€ em outros investimentos.Em 2014, em entrevista à 'GQ', o astro da NBA mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de um dia se vir a tornar bilionário, feito alcançado oito anos depois. "É o meu grande objetivo, claro. Quero expandir o meu negócio. E se conseguir lá chegar, se algum dia conseguir ser um atleta bilionário... vou ficar entusiasmado!".Recorde-se que LeBron James atua na NBA ao serviço dos Lakers, que ficaram fora da final - disputada entre Celtics e Warriors - deste ano.